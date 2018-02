Volg Feyenoord, Excelsior en Sparta via RTV Rijnmond

Sparta, Feyenoord en Excelsior komen alle drie zondag in actie

Zondag zit je helemaal goed bij RTV Rijnmond, want we pakken groot uit bij de drie wedstrijden van de Rotterdamse eredivisieclubs! Je hoeft via onze kanalen (radio, televisie en online) helemaal niets te missen.

Radio

Deze sportzondag begint al om 12:00 uur, wanneer Radio Rijnmond Sport van start gaat. Bart Nolles is de presentator van het radioprogramma. Een half uurtje later begint namelijk het eerste duel van deze voetbalmiddag. Vanaf 12:30 uur hoor je Dennis Kranenburg vanuit Kralingen bij het duel Excelsior-FC Utrecht.

Twee uur later beginnen tegelijkertijd twee Rotterdamse ploegen. Feyenoord neemt het in Limburg op tegen VVV-Venlo, terwijl Sparta op het Kasteel moet winnen van Willem II in de strijd tegen degradatie. Beide wedstrijden starten om 14:30 uur en hoor je natuurlijk ook in Radio Rijnmond Sport. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zullen de commentatoren zijn bij VVV-Venlo-Feyenoord. Ruud van Os verslaat Sparta-Willem II op de radio.

Na afloop van de drie wedstrijden hoor je de interviews en analyses op de duels natuurlijk ook in Radio Rijnmond Sport. De radioshow zal tot 18:00 uur duren.

Televisie

Zoals je gewend bent, is er zondagavond ook FC Rijnmond. Voormalig technisch directeur van Feyenoord en oud-trainer Rob Baan is in de regionale voetbaltalkshow te gast. Ook analist Emile Schelvis en Van Os schuiven aan bij presentator Nolles.

FC Rijnmond is vanaf 19:30 uur al op onze Facebook-pagina te zien. In deze live-uitzending kun je aan de tafelgasten vragen stellen. Vanaf 20:19 uur is FC Rijnmond op TV Rijnmond te zien en zal het programma ieder uur worden herhaald.

Online

Mocht je toevallig niet in de gelegenheid zijn om een stukje wedstrijdverslag te horen of een interview terug te luisteren, dan is er geen reden tot zorgen. Alle interviews en Rotterdamse doelpunten komen zo snel mogelijk op onze website te staan en de verslaggevers zijn natuurlijk ook op hun social media te vinden.