Knitted Knockers breit 'tricot tietjes' voor vrouwen met borstkanker

Het is een idee uit Amerika: Knitted Knockers breit katoenen borstprotheses voor vrouwen met borstkanker. Marijo Burgerding uit Sliedrecht besloot mee te gaan breien en verzamelde meer dan tachtig vrijwilligers om haar te helpen.

Ze heeft inmiddels een kast vol 'tricot tietjes', zoals ze ze zelf glimlachend noemt. "Toen ik ervan hoorde was ik meteen enthousiast. Het is altijd fijn om anderen te helpen. En ik had nog wel wat bolletjes katoen liggen. Op de website van Knitted Knockers stonden breipatronen en ik ben meteen aan de slag gegaan."

Na een oproep in lokale media liep het meteen storm. "Er waren heel veel dames die graag zo'n prothese wilden proberen", zegt Marijo. "Maar ook heel veel dames die wilden helpen met breien en haken."

Plakkerig en zwaar

Sjaan Klaverdijk onderging in 2005 een borstamputatie. De siliconenprothese die ze daarna droeg, beviel haar niet best. "Het was plakkerig en zwaar", zegt ze. "Zo'n prothese weegt 500 gram. Een knitted knocker wel tien keer minder. Bovendien voelt het katoen veel prettiger aan."

Iedere maand houdt Marijo open huis bij de bibliotheek in Sliedrecht. De vrijwilligers komen hun gebreide of gehaakte protheses afleveren, er wordt samen gebreid en er worden tips uitgewisseld.

"Zo brengt het gezelligheid voor de vrijwilligers, en kunnen we vrouwen met borstkanker een beetje helpen", zegt Marijo.

Ze is altijd op zoek naar meer vrijwilligers en naar sponsors en donateurs: www.knittedknockers.nl