Asbest vrijgekomen bij schuurbrand Oostvoorne Foto: MediaTV

In een schuur aan de Hoonaardweg in Oostvoorne heeft in de nacht van zaterdag op zondag een uitslaande brand gewoed. Daarbij is ook asbest vrijgekomen.

Het asbest is niet op openbaar terrein terecht gekomen, maar alleen in de directe omgeving van de schuur, meldt de brandweer. De kankerverwekkende stof wordt opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Bij de brand vielen geen gewonden. Omdat de schuur in landelijk gebied stond, viel de rookoverlast mee. Toch werden omwonenden geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer kon de schuur niet meer redden, het gebouw is helemaal afgebrand. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. De politie was bij de brand aanwezig en is een onderzoek gestart.