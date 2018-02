Deel dit artikel:











Brand in gebouw hondenvereniging Barendrecht Foto: MediaTV

In een bedrijfspand in Barendrecht heeft zaterdagavond een uitslaande brand gewoed. Het leegstaande gebouw aan de Noldijk ter hoogte van de Ziedewijdsedijk werd een paar keer per week gebruikt als oefenterrein voor politiehonden.

De brand ontstond rond 21:30 uur. Op dat moment was er niemand in de loods aanwezig. De brandweer had het vuur een uur later onder controle. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Volgens de brandweer is dat beperkt gebleven tot de directe omgeving van het gebouw. De kankerverwekkende stof wordt opgeruimd door een speciaal bedrijf.