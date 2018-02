Deel dit artikel:











Dronken spookrijder is rijbewijs kwijt Foto: Politie Drechtsteden Buiten

Een dronken scooterrijder is in de nacht van zaterdag op zondag spookrijdend op een politiebusje afgereden. De bestuurder werd gedwongen te stoppen op de Ouverture in Sliedrecht en bleek na controle bijna acht keer de toegestane hoeveelheid alcohol op te hebben.

De man blies 675 ug/l, dat is 7,7 keer meer dan is toegestaan voor een beginnend bestuurder; die mag de eerste vijf jaar maximaal 88 ug/l blazen. De scooterrijder is zijn rijbewijs voor de komende vier maanden kwijt. Ook kreeg hij een fikse geldboete en draait hij zelf op voor de kosten van een verplichte cursus over alcohol en verkeer.