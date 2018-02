Geweldige goal van Faik levert Excelsior punt op tegen Utrecht

Excelsior heeft zondagmiddag de wedstrijd tegen FC Utrecht gelijkgespeeld. Beide ploegen kwamen zowel voor rust als na rust, één keer tot scoren. Door het 2-2 gelijkspel staan de Kralingers op de elfde plek, met één punt voorsprong op nummer twaalf Heracles Almelo.

Excelsior begon in een fantasieopstelling. Zo stonden Hadouir, Faes en Haspolat in de basis en waren onder andere Bruins, De Wijs en Koolwijk afwezig. Bij de wisselspelers waren de personele problemen ook zichtbaar. Slechts drie veldspelers zaten op de bank.

Toch deed de ploeg van Mitchell van der Gaag het helemaal niet slecht. De Rotterdammers kwamen voetballend aardig mee met FC Utrecht, maar kregen niet veel kansen. Het eerste schot op doel was voor Excelsior echter wel meteen raak. Met wat geluk nam Mike van Duinen de bal mee in het strafschopgebied en kreeg de Hagenees de bal voor. Stanley Elbers was attent en kon de bal binnenglijden.

Snel herstel

Utrecht herstelde zich snel. Drie minuten later scoorde Mark van der Maarel alweer de gelijkmaker. Na een opnieuw ingebrachte hoekschop stond hij vogelvrij. Met een knappe kopbal bracht hij de stand op 1-1.

Beide ploegen kregen kansen op de 2-1, maar het duurde tot de 73e minuut totdat de bal er inzat. Zakaria Labyad scoorde in die minuut een mooie vrije trap vlak buiten het strafschopgebied.

Geweldige goal Faik

Dit keer was het Excelsior dat snel reageerde. Ali Messaoud legde de bal goed klaar voor Hicham Faik, die op de rand van het strafschopgebied met zijn linker de bal inde rechter kruising zag belanden. Een fantastische goal. Vlak voor tijd leek Labyad Utrecht nog de overwinning te bezorgen, maar de sterk keepende Theo Zwarthoed hield de bal uit het doel.

Scoreverloop

22' 1-0 Stanley Elbers25' 1-1 Mark van der Maarel73' 1-2 Zakaria Labyad77' 2-2 Hicham Faik

Opstelling Excelsior

Zwarthoed, Karami, Mattheij, Faes, Burnet; Haspolat (Vermeulen 76'), Hadouir (Garcia 70'), Faik; Messaoud, Van Duinen, Elbers