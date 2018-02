Feyenoord verliest traditioneel in Venlo van VVV

Feyenoord heeft zondag traditioneel niet gewonnen in Limburg tegen VVV-Venlo. In De Koel werd het 1-0. Clint Leemans benutte vlak voor tijd een strafschop door een overtreding van Tapia. De Rotterdammers speelden een slechte wedstrijd en kwamen een aantal momenten in de problemen. Wel kreeg de ploeg van Giovanni van Bronckhorst een aantal kansen om zelf de score te openen.

In de eerste 40 minuten gebeurde er erg weinig voor beide doelen. Honderd procent kansen waren er sowieso niet. Karim El Ahmadi werkte wel bijna de bal in zijn eigen doel en kreeg aan de andere kant daarna een kans om Feyenoord om voorsprong te schieten, maar Unnerstall kon de bal pareren.

Feyenoord drong tot de rust even aan, maar veel leverde dat niet op. Lang was de 1-0 voor VVV-Venlo aannemelijker dan een Rotterdamse voorsprong. El Ahmadi kreeg na rust wel weer een kans. Hij kreeg de bal na een aangeraakte voorzet niet in het doel.

Kansen Van Crooij

Vito van Crooij had in de tweede helft twee keer kunnen scoren voor VVV. Op aangeven van Post stond Van Crooij helemaal vrij, maar hij schoot over. Later in de wedstrijd kreeg hij weer een kans op dezelfde positie, maar dit keer redde Jones. Steven Berghuis wist het de doelman van VVV nog wel een keer moeilijk te maken. Op de voor hem karakteristieke wijze schoot hij met links vanaf de rechterkant. Maar de Duitse doelman wist stijlvol te redden.

Castelen doet oude ploeg pijn

Twee minuten voor tijd ging de ingevallen oud-Feyenoorder Romeo Castelen ervandoor. Renato Tapia haalde hem in het strafschopgebied wild neer, waardoor de scheidsrechter niet anders kon dan een strafschop geven. Clint Leemans schoot de strafschop achter Jones, waardoor Feyenoord amper tijd had om de achterstand nog om te zetten in een resultaat. Dat lukte, ondanks een aanvallende wissel, niet.

Scoreverloop

88' 1-0 Clint Leemans

Opstelling Feyenoord

Jones, St.Juste, Van Beek, Tapia (Vente 89'), Malacia, El Ahmadi, Toornstra, Vilhena, Berghuis, Jørgensen(Van Persie 82'), Larsson (Boëtius 68')