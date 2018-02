Deel dit artikel:











Volg Sparta - Willem II en VVV-Venlo - Feyenoord op radio Rijnmond Nicolai Jørgensen juicht. ANP (Kai in 't Veen) Sparta - Willem II

Sparta speelt zondagmiddag een belangrijke wedstrijd tegen Willem II. Om weer aan te haken in de strijd tegen degradatie, moet Sparta winnen. Feyenoord gaat op bezoek in Limburg, bij VVV. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst moet ook winnen, in de strijd om de derde plek.

De Rotterdamse ploegen trappen allebei om half drie af. Om 12.00 uur begint de Radio Rijnmond Sport-uitzending al, omdat Excelsior al aftrapt om 12.30 uur. Opstelling Feyenoord

Jones, St. Juste, Van Beek, Tapia, Malacia, El Ahmadi, Toornstra, Vilhena, Berghuis, Jørgensen, Larsson Jones, St. Juste, Van Beek, Tapia, Malacia, El Ahmadi, Toornstra, Vilhena, Berghuis, Jørgensen, Larsson Scoreverloop

- Opstelling Sparta

Huth, Holst, Fischer, Chabot, Nelom; Dougall, Sanusi, Van Moorsel, Ahannach; Brogno, Friday Huth, Holst, Fischer, Chabot, Nelom; Dougall, Sanusi, Van Moorsel, Ahannach; Brogno, Friday Scoreverloop

-