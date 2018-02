Meevaller: Heinenoordtunnel zondagmiddag al open

De Heinenoordtunnel zou door onderzoekswerkzaamheden tot maandag 05:00 uur gesloten zijn, maar de A29 werd zondag om 13:00 uur alweer vrijgegeven voor verkeer.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat komt de meevaller doordat het onderzoek eerder is afgerond dan verwacht.

Rijkswaterstaat voerde dit weekend voor de tweede keer onderzoek uit in de tunnel. Er werd gekeken welke werkzaamheden nodig zijn voor de geplande renovatie. In januari werd de tunnel ook al afgesloten.



Grootscheepse renovatie

De komende twaalf jaar worden een heleboel tunnels, bruggen en viaducten in Zuid-Holland gerenoveerd. De eerste brug is de Wantijbrug bij Dordrecht, die werkzaamheden beginnen halverwege 2019. De Heinenoordtunnel is in 2023 aan de beurt.Meer informatie over de renovaties is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.