Rotterdammer beschoten in geparkeerde auto Foto: Roald Sekeris

Een Rotterdammer is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten in Den Haag. De politie zag eerst geen aanwijzingen voor een schietpartij, maar na onderzoek werd een kogelgat ontdekt in zijn auto.

De 23-jarige man zat rond 03:10 uur in zijn auto op de Trekweg ten oosten van het centrum van Den Haag toen een man kwam aangelopen. Hij besloot weg te rijden. Op dat moment schoot de onbekende man een paar keer op zijn auto. De schutter rende weg. Korte tijd later zag de Rotterdammer een zwarte auto langsrijden. De schietpartij zou tussen de Roeivereniging Laak en de Jupiterkade zijn gebeurd. De politie is direct op zoek gegaan en hield een auto met vijf inzittenden aan. Die bleken niets met schietpartij te maken te hebben. De politie zoekt getuigen van de schietpartij.