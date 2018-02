Deel dit artikel:











Brand op vijfde etage in Rotterdam-Schiemond

In een huis in de Dempostraat in Rotterdam heeft zondag korte tijd brand gewoed. Niemand raakte gewond.

De brand brak iets na 16.00 uur uit in een appartement op de vijfde etage. De brandweer schaalde op, maar kon toch al snel het sein 'brand meester' geven. Een woordvoerder van de brandweer kon niet zeggen hoe groot de schade is. Naast het getroffen appartement, liepen twee omliggende appartementen rookschade op. Ook de oorzaak van de brand is niet bekend. Een team van de brandweer doet daar onderzoek naar.