Van Bronckhorst over VVV-Feyenoord: 'Eerste helft totaal onszelf niet'

Feyenoord heeft zondagmiddag tegen VVV-Venlo geen resultaat kunnen behalen. In De Koel werd het 1-0 voor de thuisclub. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is geschrokken van de nederlaag.

"We waren de eerste helft totaal onszelf niet", zegt hij tegenover RTV Rijnmond. "We beginnen heel slecht aan de wedstrijd. We waren niet scherp genoeg. Alles wat je woensdag goed doet, doe je nu niet goed. Dat was ook de boodschap in de rust.

In de tweede helft zie je dat dat er wel in komt. We hebben moeite om in de wedstrijd te komen, maar ik denk dat we in de tweede helft fases wel controleerden en goede mogelijkheden creëerden, maar ook tegen kregen."

