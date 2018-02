Column Paul Verspeek: Feyenoord mist een leider

Het was als een standbeeld, waarmee alles werd samengevat. De spits spreidde de armen en liep op de trainer af: waar ben je mee bezig? Angst, geen plan, geen inspiratie, geen gezag. Het zat allemaal in dat ene gebaar.Nicolai Jørgensen, de aanvaller van Feyenoord, werd vlak voor tijd gewisseld voor Robin van Persie. Tegenstander VVV Venlo was moegestreden, kon alleen maar achteruitlopen en de bal wegroeien. Dit was het moment om een extra aanvaller te brengen.

Van Bronckhorst besloot dus anders. Alsof de enige prijs die hij dit seizoen wil halen de “Dick Advocaat Wisseltrofee” is. Een boze spits, wegwerpgebaren van de supporters op de tribune (drie uur in de bus terugrijden), woedende reacties op twitter. Van Bronckhorst: “We verliezen omdat we niet goed stonden achterin.”

Kop van Jut

Een trainer moet je veel krediet geven. Het is altijd zo makkelijk om een kop van jut te zoeken, om één persoon verantwoordelijk te stellen. Bovendien: kind van de club, beker en landskampioenschap gewonnen. Dus….

Met pijn in het hart moet ik echter vaststellen: “de hand van Gio” is negatief. Het is spelen zonder duidelijke tactiek. Het is spelen zonder durf. Koeman kon een wedstrijd laten kantelen door wissels of een ander systeem (5-3-2). Rutten kon een wedstrijd naar de hand zetten door de veldbezetting (Ajax en Sevilla thuis). In twee seizoenen Van Bronckhorst kan ik niets noemen, dat hij aan het elftal heeft toegevoegd.

Maar dat kampioenschap dan? Ook hier is het te makkelijk om het aan één persoon op te hangen, maar toch: Kuyt. De aanvoerder. Het voorbeeld. De echte trainer. Nu hij is gestopt, is pijnlijk zichtbaar dat dit elftal een leider mist. Binnen en buiten de lijnen.

Dubbelrol

De keuze van El Ahmadi als nieuwe aanvoerder lijkt logisch, maar is psychologisch onverstandig. Karim el Ahmadi is de beste stofzuiger van de eredivisie. Meer moet je niet van hem verlangen. Door hem aanvoerder te maken, krijgt hij een dubbelrol die hem niet past. Waardoor hij dit seizoen ook minder goed speelt.

El Ahmadi is geen leider die anderen opzweept. Hij is een van de vele ideale schoonzonen van Feyenoord. En daar win je de oorlog niet mee. De technische staf heeft dit aspect van het voetbal schromelijk onderschat. Je moet er een klootzak tussen hebben. Een type Wouters, of Veltman. Of Kuyt.

Op papier denk ik dat dit Feyenoord een beter elftal heeft dan vorig seizoen. Het is in ieder geval een bredere selectie. Maar week na week is het als supporter pijnlijk om te zien dat het team geen strijdplan heeft. Reddeloos, redeloos, radeloos. De trotse landskampioen dreigt het lachertje van de eredivisie te worden.

De topscorer van vorig seizoen spreidde te armen. Toen hij de trainer passeerde gaf hij een gemankeerde ‘boks’ die veel weghad van een wegwerpgebaar. Alsof hij wilde zeggen: ik respecteer je carrière, maar je snapt zelf ook wel dat je dagen zijn geteld.