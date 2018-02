Deel dit artikel:











Baan in FC Rijnmond: 'Van Bronckhorst weet niet goed raad met Van Persie' Bart Nolles ontving in FC Rijnmond oud-technisch directeur Rob Baan, analist Emile Schelvis en chef sport Ruud van Os

Feyenoord leed zondagmiddag in Limburg op bezoek bij VVV-Venlo tegen de vijfde nederlaag in de eredivisie aan (1-0). Volgens Rob Baan, oud-technisch directeur van de Rotterdammers, zegt in FC Rijnmond dat de komst van Robin van Persie voor onrust heeft gezorgd: "Je ziet dat Giovanni van Bronckhorst niet goed raad weet met Van Persie."

Zondagmiddag kwamen alle Rotterdamse eredivisieclubs in actie. Genoeg stof voor presentator Bart Nolles om in FC Rijnmond over na te praten. Dat deed hij niet alleen met Baan. Ook analist Emile Schelvis en chef sport van Ruud van Os schoven aan. Naast het verlies van Feyenoord kwam ook de zege van Sparta tegen Willem II (1-0) en het gelijkspel van Excelsior tegen FC Utrecht (2-2) ter sprake. Verder besprak FC Rijnmond de vierde overwinning op een rij voor FC Dordrecht tegen Almere City (1-2).