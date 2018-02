Noodkreet wijkagent Dordrecht over oudere vrouw zonder onderdak

"Wie zoekt mee of heeft een goed idee?" Met die vraag hoopt een wijkagent uit Dordrecht het publiek in te schakelen voor de oplossing van een probleem. Martijn Berendsen vond een dame van 70+, dementerend en zonder papieren of huis. En hij kan zondag geen opvang voor haar vinden.

De tweet werd rond 18.00 uur verspreid en om 21.00 uur was de vrouw nog niet onder dak. Talloze telefoontjes naar opvanginstellingen hadden tot niets geleid. "Ze slaapt als 't tegen zit op straat. Wie denkt mee, want we lopen behoorlijk tegen dichte deuren aan."

Wie de dame is en waar ze vandaan komt, is onbekend. Een identiteitsbewijs of verzekeringspas heeft ze niet. En ze spreekt geen woord Nederlands. De enige instelling die de vrouw zou kunnen opnemen, is volgens Berendsen wegbezuinigd. Bij het Leger des Heils is ze wel welkom, maar daar loopt ze weg.

De wijkagent is zondag volop in gesprek via Twitter met mensen die zich het lot van de vrouw aantrekken. Zorgmedewerkers bieden hun expertise aan. En een hotel is bereid gratis een kamer open te stellen voor de nacht. Daarop antwoordt een twitteraar: "Een dementerende vrouw kun je niet zomaar in een hotel zetten. Dan gaat ze spoken."

Er is ook kritiek dat de politie via Twitter met een dementerende bejaarde moet gaan lopen leuren. "Hoe diep kan een land zinken", merkt Mirjam Meijer op. Andere mensen wijzen op hun eigen ervaringen met het gebrek aan crisisopvang.



Een woordvoerder van de politie Rijnmond bevestigt dat de vrouw halverwege de avond nog geen onderdak heeft. Maar hij zegt ervan overtuigd te zijn dat ze niet op straat hoeft te slapen. "Er wordt ongetwijfeld voor het einde van de avond wel een plek gevonden.