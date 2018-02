Weer meer toeristen in Rotterdam

Een recordaantal toeristen heeft vorig jaar in Rotterdam geslapen. Het aantal hotelgasten steeg naar 1,1 miljoen en zij boekten bij elkaar 1,8 miljoen overnachtingen. Volgens de gemeente Rotterdam nam het aantal hotelgasten en -boekingen toe met 10 procent ten opzichte van 2016.

De populairste Rotterdamse musea in 2017 waren Museum Boijmans Van Beuningen, Kunsthal Rotterdam en het Maritiem Museum. Ook zij ontvingen meer bezoekers: de bezoekcijfers van de musea steeg met 12 procent.

Toeristische trekpleisters als de Euromast en Spido bleven ongeveer even populair als in 2016. Ze werden ongeveer 3,5 miljoen keer bezocht. De populairste attractie was Diergaarde Blijdorp.

Meer dan de helft van de Rotterdamse hotelgasten kwam in 2017 uit Nederland. Het aantal buitenlandse toeristen nam wel toe, met 9 procent.