Ambulancepersoneel voert actie: 'Het is wachten op de eerste keer dat het fout gaat' Foto: Tom van Vark

Ambulancemedewerkers voeren maandag actie tegen de te hoge werkdruk. Ze doen dit in Rotterdam, maar ook in andere grote steden zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De actiedag is het begin van een reeks acties waarbij meer regio's zich zullen aansluiten.

Het gaat volgens vakbond FNV om stiptheidsacties. Dat betekent dat de veiligheid van patiënten gewaarborgd blijft, maar dat het ambulancepersoneel de regelgevingen strikter zal naleven. Acties zijn volgens Pim Stomps echt nodig. Hij is al 34 jaar in de regio Rijnmond en ziet het gevaar toenemen. Het personeel geeft al langer aan dat zij de richtlijn van vijftien minuten aanrijtijd vaak niet halen. "Voorbeelden zijn er genoeg. Bijvoorbeeld de reanimatie van een kind van twee maanden en er is geen auto. Je hoort de wanhoop in de stem van de medewerker in de meldkamer." "Je gaat naar zoiets altijd met twee wagens. Maar er is gewoon geen eerste, laat staan een tweede wagen. Het is wachten op de eerste keer dat het echt fout gaat." Stiptheidacties

De ambulancemedewerkers houden zich op deze actiedag aan de maximale snelheid, volgen hun vastgelegde werk- en rusttijden en ze eisen pauzes. Het actievoerende personeel zal ook allerlei formulieren niet meer invullen. De ambulancemedewerkers houden zich op deze actiedag aan de maximale snelheid, volgen hun vastgelegde werk- en rusttijden en ze eisen pauzes. Het actievoerende personeel zal ook allerlei formulieren niet meer invullen. "We zullen de hygiëne ook beter bewaken", vertelt Stomps verder. "Het gaat dus vooral langer duren tot we alles netjes schoon hebben." "Deze werkzaamheden en richtlijnen klinken als heel normaal en zijn niet voor niets opgesteld, maar in de praktijk kunnen medewerkers zich hier nauwelijks aan houden vanwege de aanhoudende drukte op de ambulances", vertelt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. Uitgestelde acties

In november luidden de ambulancemedewerkers voor de laatste keer In november luidden de ambulancemedewerkers voor de laatste keer de noodklok. "We hebben geld nodig voor scholing en goede lonen", vindt ook Stomps. "Nu stromen er meer mensen uit dan dat er mensen bijkomen. Het probleem neemt toe." "Dan ben je een patiënt aan het overdragen en dan hoor je al: "kunnen jullie alweer? We hebben een spoedgeval. We hebben altijd tijd te kort", zegt Stomps. Toch werden acties in november uitgesteld toen minister Bruins met extra geld kwam. "Omdat we met de werkgevers niet tot een goede verdeling van het geld kwamen, ziet het ambulancepersoneel geen andere optie dan alsnog actie te voeren", legt Seifert uit. Vakbond CNV doet niet mee met de acties. Lage salarissen en personeelstekorten kunnen beter aangepakt worden aan de centrale cao-tafel, denkt CNV.