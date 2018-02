Meer bezoekers voor International Film Festival Rotterdam

Bero Beyer, directeur IFFR, in de Radio Rijnmond studio

De 47e editie van het International Film Festival Rotterdam heeft 15 duizend meer bezoekers getrokken dan vorig jaar. Festivaldirecteur Bero Beyer kijkt tevreden terug, maar zegt hij: "Meer bezoekers binnenhalen, daar doen we het niet voor."

"Als dat zo zou zijn, dan zouden we wel wat meer populaire films programmeren. Dat juist die uitdagende films zo gewaardeerd worden, dat is te gek."

Dit jaar won de film The Guilty de publieksprijs. The Widowed Witchvan Cai Chengjie won de Tiger Award, aan die prijs is een bedrag van 40 duizend euro verbonden.

Recordaantallen

Met ruim 329 duizend bezoeken is het IFFR 2018 een goed bezochte editie. Vorig jaar telde het festival 314 duizend bezoekers.

"We hebben met onze 100 kantoormedewerkers, 950 vrijwilligers meer dan 500 films vertoond", zegt Beyer. "Maar daarnaast doen we zoveel meer. De lezingen in het Hilton bijvoorbeeld."

"We vroegen bij die lezingen bekende filmmakers, maar ook acteurs 'geef eens wat context bij wat je maakt'. Dat leverde mooie momenten op. Dat je op zo'n manier omgaat met film. Daar ben ik enorm trots op."

'Tragische zaak'

Het overlijden van de 32-jarige Jip Jurg noemt Beyer 'heel tragisch'. De Rotterdammer was op de eerste vrijdag van het filmfestival in elkaar geslagen en is de zondag erna overleden.

Na een bezoek aan het feest in de Rotterdamse Schouwburg raakte Jurg betrokken bij een vechtpartij. Hij nam vervolgens een taxi naar huis. Zijn vader vond hem ruim een dag later. Enkele beveiligers van de Schouwburg zijn aangehouden.

"Jurg was net als zovelen bij ons geweest en net als zovelen wilde hij een leuke avond hebben. Dat is diep tragisch. We leven mee met de familie. Wat er met hem gebeurde weten wij ook niet, maar wij hebben iedereen opgeroepen om informatie te delen."

Maatregelen gaat het IFFR niet nemen. Ondanks dat Beyer het een tragedie vindt, blijft het volgens hem een uitzonderlijk voorval. "De openheid van het filmfestival, dus dat je niet door tientallen beveiligingspoortjes moet, willen we ook behouden."

Aftellen naar editie 50

De voorbereidingen voor 2019 en 2020 zullen spoedig beginnen, maar in De Doelen werd al afgeteld naar 2021. In dat jaar zal de vijftigste editie van het IFFR plaatsvinden.

"Dat is toch te gek. Dat je als festival vijftig wordt? We hebben onze midlifecrisis gehad en zijn nu alleen nog aan het 'partyen'."

De 48e editie van het IFFR is van woensdag 23 januari tot zondag 3 februari 2019.