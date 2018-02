Toch slaapplek voor dementerende vrouw na oproep op sociale media

Hoe oud ze precies is, is niet duidelijk omdat ze geen legitimatiebewijs heeft en geen woord Nederlands spreekt

De dementerende, oudere vrouw voor wie zondagavond een slaapplaats werd gezocht, is goed terechtgekomen. De Dordtse wijkagent Berendsen deed via Twitter een oproep om opvang te regelen voor de vrouw.

In een nieuw bericht laat de wijkagent weten dat onderdak is gevonden voor de vrouw die vermoedelijk ouder is dan 70 jaar. Hoe oud ze precies is, is niet duidelijk omdat ze geen legitimatiebewijs heeft en geen woord Nederlands spreekt.

De tweet met de oproep werd zondag rond 18:00 uur verstuurd en om 21:00 uur was er nog steeds geen oplossing gevonden. De wijkagent kreeg veel reacties op het bericht.

Uiteindelijk moest burgemeester Wouter Kolff eraan te pas komen om een slaapplek te regelen. Waar de vrouw heeft geslapen, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of de gevonden oplossing voor een langere periode is.