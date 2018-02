Van Persie maakt geen minuten in Feyenoord 2

Robin van Persie reist niet mee met Feyenoord 2 naar Friesland waar maandagavond het duel met de beloften van SC Heerenveen op het programma staat.

De 34-jarige aanvaller trainde maandagochtend mee met de selectie op Varkenoord. Naast Van Persie waren ook Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden op het trainingsveld te vinden. Ook zij maken dus geen minuten in het tweede elftal.

De speeltijd voor Van Persie is tot nu toe zeer beperkt. De topscorer van Oranje viel zondag tegen VVV pas in de 82ste minuut in. Het bekerduel met PSV, afgelopen woensdag, bekeek hij in z'n geheel vanuit de dug-out. Tegen FC Utrecht en ADO Den Haag kwam hij respectievelijk in de 81ste en 83ste minuuut in het veld.

Feyenoord komt donderdagavond weer in actie. FC Groningen is dan om 20.45 uur de tegenstander in de Kuip. Dat duel is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.

SC Heerenveen 2-Feyenoord 2 wordt maandagavond om 18.30 uur gespeeld en is live te volgen via het YouTube-kanaal van de Friese club.

We waren live bij de training van Feyenoord: