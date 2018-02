Gorinchem onder water na gesprongen leiding

Het water is inmiddels weer weggepompt uit de straten.

In verschillende delen van Gorinchem hebben bewoners urenlang zonder water gezeten. Om een nog onbekende reden is rond 11:30 uur een hoofdleiding gesproken. De Koningin Emmastraat stond blank, net als enkele zijstraten.

De waterleiding is weer dicht en de straten zijn weer droog. De schade is groot rond de Koningin Emmastraat, vertelde verslaggever Maurice Laparliere. Verschillende huizen in de buurt van de gesprongen leiding hebben grote waterschade.

Rond 13:30 kwam overal weer water uit de kraan, laat Waterbedrijf Oasen weten.