Deel dit artikel:











Relletje rondom Leefbaar Goeree-Overflakkee Jan Zwerus

Op Goeree-Overflakkee kan tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen toch niet gestemd worden op Leefbaar GO. Jan Zwerus kondigde vorige maand aan die politieke kar te trekken, maar hij is in conflict geraakt met Arie Swaneveld. Swaneveld is op papier de partijvoorzitter van Leefbaar GO.

“Toen ik op zoek ging naar kandidaten voor een lokale PVV klopte Swaneveld bij mij aan”, zegt Zwerus. “Hij was positief en wilde een samenwerking aan gaan.” Een verzoek van Zwerus om een lokale PVV te starten bleef eerder onbeantwoord door Wilders en zijn rechterhand Fleur Agema. En dus besloot Zwerus voor Leefbaar GO te gaan. Maar de partijnaam Leefbaar bleek al te bestaan. Swaneveld had in overleg met de oprichter geregeld dat hij bij de Kamer van Koophandel geregistreerd zou worden als voorzitter. Ook de bestuursleden zouden geregistreerd worden, maar dat is volgens Zwerus nooit gebeurd. Geschrapt van deelname

Swaneveld heeft nu zelf besloten mee te doen onder de naam ‘Goeree-Overflakkee Samen’ en heeft het kiesbureau gevraagd de Lijst Leefbaar te schrappen van deelname. Swaneveld heeft nu zelf besloten mee te doen onder de naam ‘Goeree-Overflakkee Samen’ en heeft het kiesbureau gevraagd de Lijst Leefbaar te schrappen van deelname. Aangezien Swaneveld officieel nog steeds voorzitter is van Leefbaar GO kan Zwerus dus alsnog niet meedoen onder de naam Leefbaar. Onverwacht

“Voor mij kwam dit alles totaal onverwacht”, zegt Zwerus. “Ik wil nu niet met modder gaan gooien. Ik wil positief blijven en naar de toekomst kijken.” “Voor mij kwam dit alles totaal onverwacht”, zegt Zwerus. “Ik wil nu niet met modder gaan gooien. Ik wil positief blijven en naar de toekomst kijken.” Hij heeft toch besloten mee te doen aan de verkiezingen als 'Groep Jan Zwerus'. Maandag moeten partijen hun kandidatenlijsten inleveren bij het Centraal Stembureau. Komende vrijdag wordt het lijstnummer bekend. Geen samenwerking mogelijk

In een schriftelijke verklaring aan RTV Rijnmond zegt Swaneveld het volgende: In een schriftelijke verklaring aan RTV Rijnmond zegt Swaneveld het volgende: “Enige tijd geleden vernamen wij tot onze verbijstering uit de pers dat een derde persoon overal luidkeels verkondigde dat hij de partij Leefbaar Goeree-Overflakkee (LGO) zou hebben opgericht. Nadat deze persoon door de gemeente er op attent was gemaakt dat deze partij reeds jaren bestond, heb ik met deze persoon diverse keren een gesprek gevoerd om mogelijkheden te onderzoeken tot samenwerking. Al tijdens het eerste gesprek heb ik deze persoon uitgelegd dat onze groep mensen fatsoen en respect hoog in het vaandel hebben staan. En dat bovendien integriteit boven elke twijfel verheven dient te zijn. Tegen het eind van de contacten kregen leden van onze partij, waaronder ikzelf, de overtuiging dat deze persoon op geen enkele wijze voldeed aan bovenstaande beschrijving van onze voorgestane identiteit. En dat het voor ons bovendien onmogelijk was ons te verenigen met zijn landelijke gedachtegoed, zijn wijze van communicatie en zijn op het laatst gebleken handelswijze.” Een woordvoerder laat ook weten dat Swaneveld een zaak aanspant tegen Zwerus, omdat hij nog steeds op een aantal kanalen de naam Leefbaar gebruikt en weigert dit weg te halen.