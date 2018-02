Straat verzakt en huizen beschadigd na gesprongen leiding Gorinchem

De Koningin Emmastraat in Gorinchem

"Het is een modderige zooi, een vieze boel", beschrijft verslaggever Maurice Laparlière de Koningin Emmastraat in Gorinchem na de lekkage van maandagmorgen. "In het midden van de straat zit een groot gat dat doet denken aan een 'sink hole', zoals je die ziet in Amerikaanse films."

De waterleiding sprong rond 11:00 uur en de schade is aanzienlijk. "Het water rolde werkelijk door de straat", beschrijven buurtbewoners het moment dat de leiding knapte.

De Koningin Emmastraat is op de plek van het lek 'zeker een meter' verzakt. "Maar in sommige huizen, daar heeft het water pas echt toegeslagen", zegt onze verslaggever. "Het water staat daarbinnen soms tot kniehoogte. Zeker de nummers 39 en 40 hebben veel schade, deze huizen liggen ook wat lager."

In een van de huizen was net een nieuwe keuken en een nieuwe aanbouw geplaatst. "Daar zullen ze nog maanden last van hebben. Die vochtigheid gaat niet zomaar weg."

Burgemeester Melissant van Gorinchem was ter plekke om zich op de hoogte te stellen. Ze sprak haar medeleven aan voor de buurtbewoners en liet weten dat er crisisopvang mogelijk is wanneer mensen niet in eigen huis kunnen verblijven.

Grote delen van Gorinchem zaten uren zonder water. Het water is inmiddels overal weer aangesloten.

Waarom de waterleiding geklapt is, is nog onbekend. Buurtbewoners klagen ook op andere plekken over verzakkingen. Waterbedrijf Oasen doet nog onderzoek.

