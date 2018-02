Deel dit artikel:











Gemeente Rotterdam gaat niets veranderen aan 'foeilelijke' Willemsbrug Foto: Jasper aan de Maas De Willemsbrug vóór de nieuwe verflaag

Er is vaker geklaagd over de nieuwe verflaag op de Willemsbrug, maar bewoners zullen ermee moeten leren leven. De gemeente is niet van plan om er iets aan te doen, zegt een woordvoerder.

"​De Willemsbrug is geverfd en als de zon erop valt, ziet het er foeilelijk uit!", zegt bewoner Jasper maandag tegen RTV Rijnmond. Na de nieuwe verflaag zijn de lasnaden van de brug plots goed te zien. De gemeente is op de hoogte van de duidelijk zichtbare naden, zegt Peter van Druten van Gemeentewerken Rotterdam. "We weten dat bij bepaalde lichtinval de lasnaden van de brug te zien zijn", zegt Van Druten. Maar de gemeente gaat er niets aan doen, meldt hij aan RTV Rijnmond. "De oude verf van de brug was dof en oud en nu heeft 'ie een mooie glans", zegt hij. Maar misschien nog belangrijker: "De nieuwe verf is milieuvriendelijk, vuilafstotend en gaat langer mee." De buurtbewoner zal niet blij zijn met het veranderde uitzicht: "Voordat de brug geverfd was, gaf dat niet zo'n schrikbarend beeld."