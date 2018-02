Deel dit artikel:











Waarom kan Feyenoord het wel tegen PSV en niet bij VVV? Aankomst Feyenoord-bus in Venlo

Het contrast was deze week bij Feyenoord veelzeggend. In vier dagen tijd was er een piek met de bekerzege op PSV en een enorme dip door de 1-0 nederlaag van zondag bij promovendus VVV.

Wat is er mis bij Feyenoord? Hoe komt het dat trainer Giovanni van Bronckhorst zijn manschappen wel kan opladen voor een wedstrijd tegen de koploper van Nederland, maar niet voor een wedstrijd op het kunstgras in Venlo tegen VVV, dat het laagste budget heeft in de Eredivisie? Feyenoord staat nu negentien punten achter koploper PSV in de competitie. Is het seizoen toch geslaagd als Feyenoord dit seizoen de beker wint? Op deze vragen geven AD-sportverslaggever Mikos Gouka, NOS-verslaggever Joep Schreuder en FOX-commentator Mark van Rijswijk een antwoord.