De Open Microfoon in Rijnmond Nu

Door het politieke geweld én het film-geweld van het IFFR even van de radar geweest; maar Rijnmond Nu wil graag deze máándagavond weten wat je op je kerfstok hebt dan wel te vieren, in de Open Microfoon! Wat heb je te melden? BEL 010 - 436 44 36.

Wil je meepraten over het Nieuws? Over de vertrutting van Nederland? Of zijn de mannen van de voetbalkantine over de schreef gegaan? Ben je de toestroom van toeristen in Rotterdam een beetje beu? Wat moet er gedaan worden aan vereenzaaming? Maak je je al op voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Of heb je Nieuws, van een heel andere aard? Persóónlijk nieuws? Over een gebeurtenis in je familie- of vriendenkring? Of heb je zélf iets bizars of moois meegemaakt? Een grappig verhaal te vertellen over je kat of hond? Deel het met ons! Bel 010 - 436 44 36.

Wil je een misstand aan de kaak stellen? Zoals grafitti, wegpiraten of malafide bel-bedrijven of kredietverstrekkers? Een koude of warme douche uit te delen?

Ben je onlangs nog in je kelder of op zolder geweest? En trof je daar een stripboekenverzameling aan waar je niks meer mee doet? Maak een ander er blij mee! Of misschien ben je juist wel op zoek naar die ene opname van de Mounties. Roep de hulp in van je mede-luisteraar!

Kan jouw cluppie, buurtfeest, voorstelling of concert nog wel een boost gebruiken? Ga op het kissie staan en zeg het in de Open Microfoon: BEL 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.

Reageren via twitter? Gebruik #RijnmondNu .

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: