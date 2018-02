Deel dit artikel:











Rotterdam The Hague Airport ruim uur plat door rookontwikkeling Foto: Media TV Het rondcirkelende toestel. Flightradar

Het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport heeft maandag anderhalf uur platgelegen. Er was rookontwikkeling in een technische ruimte onder de verkeerstoren.

De aanwezigen, enkele medewerkers van Luchtverkeersleiding Nederland, werden geëvacueerd. En omdat de luchthavenbrandweer ook assisteerde, werd ook het vliegverkeer stilgelegd. "Zij moeten kunnen voldoen aan de zogenoemde drie-minutennorm. Dit betekent dat ze binnen die tijd de start- en landingsbanen moeten kunnen bereiken. Dat konden we nu niet garanderen", aldus een woordvoerster van Rotterdam The Hague Airport . Een privévliegtuig vanuit Parijs met bestemming Rotterdam moest ter hoogte van Tiengemeten enkele tientallen rondjes vliegen. Die vlucht kon rond 18:30 uur normaal landen toen het vliegveld werd vrijgegeven. De luchtverkeersleiders regelen het vliegverkeer tijdelijk vanuit een noodtoren, naast de normale verkeerstoren. De aankomst- en vertrekhal is volgens een woordvoerder niet ontruimd geweest. De oorzaak van de rookontwikkeling is niet duidelijk geworden. Volgens de brandweer smeulde er iets in de technische ruimte, maar dat proces stopte ook weer plotseling.