Beveiliger blijft vastzitten voor dood Jip Jurg

De hoofdverdachte van de dood van Rotterdammer Jip Jurg blijft voorlopig vastzitten. Zijn aanhouding is maandag getoetst door de rechter-commissaris. Hij zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De 37-jarige Rotterdammer was beveiliger bij een feest in de Rotterdamse Schouwburg.

De 32-jarige Jurg raakte anderhalve week geleden betrokken bij een vechtpartij op de stoep van de schouwburg. Ruim een dag later werd hij door zijn vader dood gevonden. Hij bleek inwendig letsel te hebben.

Ook twee andere beveiligers zijn verdachte in de zaak. Het gaat om een 27 jarige Schiedammer en 37-jarige Hagenaar. Ze zijn maandag vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht.



De zaak komt donderdag ook uitgebreid aan bod in het tv-programma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond. Dinsdag zit de zaak in Opsporing Verzocht op NPO1.