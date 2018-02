Nederlandse ambassadeur officieel weg uit Turkije

De Nederlandse ambassadeur in Turkije, Kees van Rij, is sinds vorig jaar maart terug

Nederland haalt zijn ambassadeur uit Turkije officieel terug. Dat heeft minister Halbe Zijlstra maandag bekendgemaakt. Gesprekken hebben niet geleid tot verzoening tussen beide landen.

De relatie tussen Nederland en Turkije staat sinds de rellen in Rotterdam, vorig jaar, onder druk. Toen wilden twee ministers campagne voeren voor een Turks referendum.

Eerst trok Nederland de landingsrechten van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu in. Hij wilde in Nederland Turkse-Nederlanders toespreken over het geplande referendum.

Daarop gingen duizenden Turkse-Nederlanders in Rotterdam de straat op om te protesteren. Diezelfde avond kwam de Turkse minister voor Familiezaken Sayan Kaya uit Duitsland per auto naar Rotterdam om er te spreken. Zij werd toen tegengehouden en onder politiebegeleiding naar Duitsland gereden. Ook dat leidde tot rellen.

Normaal omgaan

Minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) zegt dat beide landen het oneens zijn over hoe ze weer normaal met elkaar om zouden moeten gaan. En zolang Nederland geen ambassadeur in Turkije heeft, zal Nederland ook geen nieuwe Turkse ambassadeur in Nederland toestaan.

De Nederlandse ambassadeur Kees van Rij kreeg in maart vorig jaar geen toegang meer tot Turkije. Met dit nieuwe besluit komt daar voorlopig geen verandering in.

In de Haagse ambassade is ook al sinds juni 2017 geen Turkse vertegenwoordiger aanwezig. Ook hij werd teruggeroepen.

Consul welkom

De Nederlandse consul in Istanbul blijft wel op zijn plek zitten. Ook zal Nederland de komst van de nieuwe Turkse consul niet blokkeren, die zal in het Turkse consulaat in Rotterdam aan de slag gegaan.