PKC zoekt trainer en nieuwe weg naar zaaltitel

Het kwam onlangs als een grote verrassing voor PKC/SWKGroep: hoofdtrainer Detlef Elewaut houdt het na dit seizoen voor gezien. De Belg is dan twee jaar trainer geweest, maar kan het niet meer combineren met zijn nieuwe baan. De komende drie maanden moet Elewaut PKC wel naar de eerste zaaltitel in de afgelopen drie jaar leiden.

In tegenstelling tot vorig seizoen krijgt PKC in de competitie meer tegenstand. De Papendrechters staan nog wel bovenaan, maar winnen lang niet alles eenvoudig. Ook niet van KCC/So Natural (26-21). "Dat is wel lekker", beaamt speler Richard Kunst. "Wij worden nu veel meer getest dan vorig seizoen. Ook omdat wij blijven volharden in het spelen van een ander spel. Dat hebben we misschien nodig in de play-offs en finale."

PKC is momenteel op zoek naar een trainer voor het volgend seizoen. De nieuwe technisch manager Jan de Jager heeft twee opties, onder wie Richard van Vloten. De trainer van KCC was zaterdag bij PKC, maar stapt niet zomaar in. "Ik wil eerst horen welke weg zij willen inslaan", spreekt Van Vloten, die ook bij DVO aan de slag kan.