Rotterdam bouwt buurten met deelauto's

Rotterdam en zes andere gemeenten experimenteren in de komende drie jaar met woningbouwprojecten waar bewoners elektrische auto's gaan delen.

In de nieuwe wijken zijn dan ook minder parkeerplaatsen nodig. Op de overgebleven ruimte kunnen de steden meer groen of speelplaatsen aanleggen. Zonnepanelen in de wijk wekken de energie voor de deelauto's op. Stilstaande auto's kunnen de overtollige energie opslaan.

Elke stad doet met minimaal twee bouwprojecten mee. In totaal gaat het om ruim vijfduizend woningen en tweehonderd elektrische deelauto's. Om welke buurten het in Rotterdam gaat is nog onduidelijk.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven sloot maandag een overeenkomst over het experiment met Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn.

De inzet van deelauto's kan volgens Van Veldhoven leiden "tot zo'n 20 procent minder CO2-uitstoot''.