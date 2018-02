Deel dit artikel:











Oudste metrostel wordt Rotterdams museum

Het was een bijzondere dag in Rotterdam op 9 februari 1968. Veel mensen verzamelden zich buiten in de stromende regen om de allereerste rit van de allereerste metro van de Benelux te aanschouwen.

Het prinselijke paar Beatrix en Claus wijdden het metrostel in nadat zij van Rotterdam een levenslang abonnement op de metro ontvingen. Ze reden van Rotterdam Centraal naar het splinternieuwe metrostation Zuidplein. Speciaal voor het 50-jarige jubileum heeft de RET samen met stichting RoMeO het metrostel omgebouwd naar de originele inrichting. Joachim Kost werkt hier met trots aan. "De hele binnenkant is opgeknapt. De vloeren, de wanden. Alles is eruit gehaald en er weer ingestopt." Het metrostel is gerestaureerd maar daar blijft het niet bij. De wagon wordt omgebouwd tot museum. "Wat is leuker dan dat het grootste museumstuk het museum zelf is", zegt een enthousiaste Kost. Dinsdag zal het metrostel vanaf het RotterdamsTrammuseum vervoerd worden naar station Blaak, tussen het autoverkeer door. Vanaf vrijdag tot en met dinsdag is dit bijzondere stuk geschiedenis daar te zien.