Schimmelziekte bereikt Biesbosch: 'De bomen worden allemaal omgezaagd'

De essentaksterfte woekert over het land en heeft nu ook de Biesbosch bereikt. Bijna alle essen worden daar de komende weken omgezaagd.

Aan de westkant van de Biesbosch, ter hoogte van de Westhaven, ligt bosgebied De Elzen. Bij bijna alle essen die daar staan is essentaksterfte geconstateerd.

De agressieve schimmelziekte verspreidt zich via de lucht. Volgens Staatsbosbeheer is al meer dan tachtig procent van de essen in Nederland besmet. De natuurbeheerder heeft in heel het land opdracht gegeven om de aangetaste bomen om te zagen en dus worden de bomen in de Biesbosch ook gekapt.

"De bomen kunnen door de ziekte makkelijk omwaaien", vertelt boswachter van de Biesbosch Jacques van der Neut. "Vanwege de veiligheid worden ze daarom omgezaagd."

Het bomen kappen zal volgens de boswachter twee of drie weken duren. "Iedereen die vanuit Dordrecht naar de Biesbosch wandelt of fietst, kan meemaken dat bomen worden omgezaagd", zegt de boswachter.

Wetenschappers onderzoeken momenteel of er resistente essen gekweekt kunnen worden. In dat geval kunnen er over een aantal jaar weer nieuwe Essen worden geplant.

Op de plek van de omgezaagde bomen worden andere bomen aangeplant. Het hout van de omgezaagde bomen zal niet worden weggegooid, maar wordt aangeboden als haardhout. Volgens Van der Neut is daar genoeg belangstelling voor van mensen uit de regio.