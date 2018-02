Vlaar en Schaken eensgezind over bondscoach Koeman: de beste keuze

Ronald Koeman wordt definitief de nieuwe bondscoach van Oranje. Ruben Schaken en Ron Vlaar zien in hun oud-trainer de ideale coach om het Nederlands elftal weer uit het dal te krijgen.

Het duo werkte met Koeman samen bij Feyenoord. Vlaar was in die periode aanvoerder en presteerde met de club veel beter dan de jaren ervoor. ''Hij gaf ons en eigenlijk heel de club wat smoel. Dat is wat er nu ook nodig is bij Oranje. Uitstraling, bravoure. Dat heeft hij als trainer en had als speler al. Ik heb er wel vertrouwen in. Er zijn genoeg kwaliteiten. Misschien niet meer de supersterren, maar die kunnen wel weer ontstaan.''

Vlaar is niet bang dat dat de samenwerking een mislukking wordt. ''Veel slechter kan het ook niet gaan. Ik denk dat hij heel erg ambitieus is en iets wil neerzetten. Als hij er geen vertrouwen in heeft, dan zou hij er niet instappen. Op mentaal en fysiek vlak moeten we wel een inhaalslag maken, maar ik denk dat we daar langzamerhand wel de goede stappen aan het zetten zijn.''

Schaken

Ook Ruben Schaken kende een goede periode onder Ronald Koeman. De buitenspeler speelde zich bij Feyenoord zelfs in het Nederlands elftal. Schaken dankt dit ook mede aan Koeman. ''Ik weet nog dat Koeman naar mij toe stapte en zei dat hij stiekem een goed woordje voor me had gedaan bij de toenmalige bondscoach Louis van Gaal. Ik had verwacht dat het bij een plek in de voorselectie zou blijven, maar uiteindelijk werd ik echt opgeroepen. Natuurlijk was dit ook mijn eigen verdienste, maar vooral Koeman die vertrouwen in mijn had en hoopte dat ik opgeroepen zou worden. Hij loopt er niet mee te koop, maar ik weet zeker dat het er mee te maken had.''

Schaken hoopt vooral dat Koeman de tijd krijgt om iets neer te zetten. ''Hij moet eerst iets zien op te bouwen, want hij komt niet in een gespreid bedje terecht. Ik weet als geen ander hoe Koeman kan bouwen aan een team en aan een bepaalde tactiek. We moeten hem daar wel de tijd voor geven. Voor mij heeft hij niets te verliezen en alleen maar te winnen. Ik heb hoge verwachtingen'', aldus Schaken.