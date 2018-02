Deel dit artikel:











Minister Schouten praat over brexit in Rotterdamse haven Minister Carola Schouten in gesprek met burgemeester Aboutaleb. Foto: Marcel van Beusekom Minister Carola Schouten aan boord van de Nieuwe Maze. Foto : Marcel van Beusekom

"Bedrijven in de Rotterdamse haven moeten zich voorbereiden op de brexit. We willen dat ondernemers goed weten wat er kan gaan gebeuren als de brexit een feit is."

Dat zei Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandag bij een werkbezoek aan de Rotterdamse haven. De minister liet zich tijdens het bezoek informeren over de mogelijke consequenties van de brexit. Verder keek ze bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit mee met de inspectie van importcontainers met vis, vlees, groente, fruit en plantaardige producten uit landen buiten de Europese Unie. Als het Verenigd Koninkrijk in maart 2019 de Europese Unie verlaat, kunnen ondernemers die producten naar Engeland exporteren, te maken krijgen met een toename aan douaneformaliteiten, langere wachttijden en hogere kosten. De minister erkent dat de brexit grote gevolgen kunnen hebben voor ondernemers: "Als de Britten er straks uitgaan dan worden ze een zogenaamd 'derde land'. Dan worden er hogere eisen gesteld aan de export en de keuringen." "Ondernemers kunnen er vanuit gaan dat Nederland er alles aan doet om een goede relatie met de Britten te krijgen. En er zo voor te zorgen dat de export goed blijft lopen. Nederland is een exportland en het Verenigd Koninkrijk is een hele grote handelpartner vooral voor agrarische producten." "Vanuit het ministerie wordt voorlichting gegeven aan ondernemers over welke mogelijke gevolgen de brexit kan hebben. Daarvoor is ook het brexitloket opgericht." Volgens Jasper Nagtegaal van Deltalinqs, de ondernemersvereniging van de haven- en industriële bedrijven in Rotterdam is het nog erg koffiedikkijken wat betreft de gevolgen van de brexit. "We weten dat nog niet, daarover wordt in Brussel onderhandeld. Toch moeten we ons er op voorbereiden. Als er helemaal geen afspraken komen met het Verenigd Koninkrijk betekent dat een harde grens met strikte controles en belasting die moet worden afgedragen. Er liggen aanzienlijke kosten op de loer voor het bedrijfsleven. " Nagtegaal hoopt op goede afspraken met de Britten. "Het liefst dat de UK in de Europese douanezone blijft. Dat zou voor onze bedrijven het mooiste zijn. In ieder geval dat we toch goede handel kunnen drijven met zo min mogelijk impact voor ons bedrijfsleven."