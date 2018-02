Rotterdamse rapper Dichter brengt tweede EP uit

Hij heeft al in De Wereld Draait Door gespeeld, op 3FM en zelfs een lied voor de koning gezongen. Rapper Dichter brengt vrijdag zijn tweede EP uit: Van Mij Aan Jou Voor ons.

Aan de vooravond van deze release bezoeken we twee plekken die voor de poëtische Dichter (Ferewe van Vugt) belangrijk zijn geweest in zijn prille muzikale carrière.

De eerste plek is in Rotterdam-West in de Willem Buytewechstraat. Hier is de 27-jarige Dichter als kind opgegroeid en is zijn fascinatie voor geluid ontstaan. "Ik sliep op de tweede etage aan de kant van de weg. Ik hoorde het geluid van de straat en het Rotterdamse leven. Zoals mensen, feestjes maar ook vogels. Dat heeft me gevormd."

Zadkine aan het Hofplein is de plek waar zijn muzikaliteit is gevormd door zijn lessen aan de popacademie. "Hier is het allemaal wat serieuzer voor mij geworden en is mijn kennismaking met Rotterdam begonnen."

Rotterdam als stad is ook voor hem een inspiratiebron en dat komt ook terug op zijn tweede EP. "Ik ben wat maatschappijkritischer. Er is een eenheid die ik soms mis. Het nummer Voor ons’ is een tegengeluid op de polarisatie."

De releaseparty van Van Mij Aan Jou Voor Ons is vrijdag in V11.