'Slecht lezen leidt tot slecht eten'

In Rotterdam is één op de vijf inwoners laaggeletterd. Zij hebben zó veel moeite met lezen en schrijven dat het hen belemmert in hun alledaagse leven. Daarnaast heeft laaggeletterdheid vaak ook als gevolg dat deze groep ongezonder eet.

"Ik deed altijd zelf de boodschappen, omdat ik mij schaamde voor mijn beperking. Omdat ik nooit een boodschappenlijstje maakte, stopte ik allerlei ongezonde producten in mijn boodschappenkar", zegt Dicky Gingnagel. Hij was tot 18 jaar geleden laaggeletterd en had zwaar overgewicht. Hij zag ook het verband tussen niet kunnen lezen en ongezond eten. "Je kan niet lezen wat er in een product zit, dus je pakt maar wat." Vaak gaat laaggeletterdheid samen met problemen rondom werk, gezondheid, integratie en schulden. Daarom wil Rotterdam samen met de Stichting Lezen en Schrijven deze problemen tegelijk aanpakken. Bij het project 'Voel je goed!', dat maandag van start is gegaan, ligt de focus op gezonder eten. Diëtisten geven kleine groepen deelnemers tips. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de taal. Gingnagel hoopt dat veel mensen hier gebruik van gaan maken. "Heel veel mensen denken dat je het probleem in je eentje kan oplossen, maar dat is niet zo. Werken met een groep, zoals hier, werkt omdat je op elkaar let."