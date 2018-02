Deel dit artikel:











Webcambeelden buizerdnest live te volgen De webcam

Boven een buizerdnest in de Hoeksche Waard is dit weekend een camera geïnstalleerd. Er zit nog geen buizerd of andere vogel in het nest, maar de echte liefhebber kan alle ontwikkelingen nu al live volgen.

Het nest van de roofvogel bevindt zich op ongeveer twaalf meter hoogte in een boom op een particulier terrein. Op dit moment ligt het er nog wat treurig en rommelig bij, maar de afgelopen twee jaar heeft de buizerd hier flink gebroed. Stichting NestkastLIVE heeft dan ook goede hoop dat de roofvogel dit jaar weer naar de plek terug zal keren. Het nest is door de buizerd gebouwd, maar is ook geschikt voor andere vogels zoals de Nijlgans, Ransuil of de Wilde eend. Het is dus even afwachten welke vogel hier zijn jonkies zal gaan grootbrengen. Bekijk hier de livebeelden