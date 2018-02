Doe dit niet thuis: meer dan vijftig keer 112 bellen zonder reden

Een vrouw uit Rotterdam heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan vijftig keer met het alarmnummer 112 gebeld. Volgens de politie belde ze ronder enige reden.

Het nadeel voor de vrouw was dat de alarmcentrale via haar telefoonnummer kon uitvogelen hoe ze heet en waar ze woont. De Rotterdamse is thuis aangehouden en haar telefoon is in beslag genomen.

Het alarmnummer is alleen bedoeld voor mensen die dringend hulp nodig hebben. Om te voorkomen dat mensen in nood moeten wachten, is misbruik strafbaar. Volwassenen kunnen een boete of een gevangenisstraf krijgen.