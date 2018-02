Deel dit artikel:











Rotterdamse haven vaker tussenstop Foto: Robin Utrecht (ANP)

De Rotterdamse haven moet het steeds meer hebben van transshipment. Dat is de overslag van containers die op doorreis zijn. Ze worden in Rotterdam overgeladen van het ene op het andere zeeschip. Met deze goederenstroom groeide het totale containervervoer in Nederland aanzienlijk, meldt het CBS.

Transshipment is belangrijk voor de Rotterdamse haven: het vormde in 2017 een derde van de totale containeroverslag. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar groeide de totale containeroverslag in Nederland met 13 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Transshipment nam met 30 procent toe. Aantrekkelijke haven

De Nederlandse containeroverslag vindt grotendeels plaats in Rotterdam: 99 procent. Rotterdam zou een geschikte haven zijn voor transshipment door de goede toegankelijkheid voor grote containerschepen en de beschikbare opslagcapaciteit. Het gaat wel om een vorm van doorvoer die erg gevoelig is voor concurrentie, stelt het CBS. Doordat de locatie van de overslag niet gebonden is aan de eindbestemming van de containers, kan ook snel gekozen worden voor andere havens. Hout en stof

In de meeste transshipmentcontainers zitten spullen van hout en stof. In 2017 werden in de Rotterdamse haven veelal containers met hout uit Finland, Rusland en Zweden overgeslagen met China als eindbestemming. Ook containers met (bevroren) vlees en vis werden vaak via Rotterdam doorgevoerd. De meeste van deze containers gingen vanuit Rotterdam naar Rusland.