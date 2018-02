Griep zorgt ook voor lege klassen in Rotterdam

Rotterdam staat nog niet te popelen om leerkrachten een verplichte griepprik te geven. "Het lijkt misschien een goed idee, maar volgens mij is het goed om daar eens wat langer over na te denken", zegt Jan Veenker. Hij geeft namens onderwijskoepel BOOR leiding aan directeuren van vijftien Rotterdamse basisscholen.

Griepdeskundige Ab Osterhaus pleit dinsdag in De Telegraaf voor de verplichte griepprik bij leraren. "De lege klassen maken de noodzaak duidelijk", zei hij. In de gezondheidszorg krijgen medewerkers al wel een verplichte griepprik.

Geen vervangers

Sinds half december is er in Nederland officieel sprake van een griepepidemie , maar daarvoor ondervonden de scholen al problemen door de griep. "Eigenlijk spelen de problemen al vanaf het najaar, maar de piek was tot nu toe in de afgelopen weken", zegt Veenker.

Door het al bestaande lerarentekort en de hoge uitval van leerkrachten worden dagelijks klassen naar huis gestuurd. Scholen hebben niemand die de groepen nog kan opvangen.

"Het is behoorlijk erg hier: veel leraren zijn ziek", vertelt Veenker. "Dat betekent dat er een enorme druk ligt op zo'n organisatie. Directeuren die voor de klas staan, groepen die naar huis gestuurd worden. Dat doen we liever niet en anders zo weinig als mogelijk, maar het gebeurt ook bij ons."

Griepprik niet de oplossing

"Het is normaal al lastig om alle groepen bezet te krijgen", vertelt Veenker. "Als iedereen dan nog eens ziek wordt, is het wel echt nijpend." Toch is hij geen voorstander van de griepprik.

"Ik vind het een charmant idee om leerkrachten sterk te houden zodat ze voor de klas kunnen blijven, maar ​de griepprik zou dit jaar niet echt beschermen", zegt Veenker. "En volgens mij besluit de huisarts of je er een krijgt of niet."

Veenker hoopt nog steeds op meer duurzame oplossingen en dus op meer leerkrachten. Daar zet de onderwijskoepel BOOR zich ook voor in. "We werken samen met de gemeente, maar met nog heel veel meer partijen om mensen maar voor de klas te krijgen."