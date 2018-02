Minder (zelf)moord onder Rotterdamse daklozen

Het aantal zelfmoorden onder Rotterdamse daklozen is de aflopen jaren gedaald, ook zijn minder daklozen in Rotterdam vermoord. Huisarts en ‘straatdokter’ Marcel Slockers deed hier onderzoek naar, samen met onderzoekers van het Erasmus MC.

In 2006 kwam de gemeente Rotterdam met een plan om de leefomstandigheden van daklozen te verbeteren. Het aantal daklozen is sindsdien gedaald doordat ze zorg, werk en huisvesting kregen.

Kwetsbare groep

Volwassen daklozen leven gemiddeld elf tot zestien jaar korter dan de gemiddelde Rotterdammer. Bij alle mogelijke doodsoorzaken hebben daklozen een hoger sterftecijfer, zeker bij 'niet-natuurlijke doodsoorzaken'.

Zelfmoord en moord vormen onder daklozen een groot deel van die 'niet-natuurlijke doodsoorzaken'. De kans op suïcide of moord is in de afgelopen jaren gehalveerd, zo blijkt uit het onderzoek .

Daklozen voor en na 2006

De onderzoekers hebben vanaf 2001 meer dan tweeduizend Rotterdamse daklozen gevolgd. De onderzoekers vergeleken de sterftecijfers van het CBS voor en na de invoering van de maatregelen.

“Daaruit kunnen wij concluderen dat er een daling is, maar deze daling kunnen wij niet direct toeschrijven aan het beleid”, zegt mede-onderzoeker Ed van Beeck. “Maar wij vinden het wel aannemelijk dat het beleid heeft geleid tot een betere mentale gezondheid, minder hopeloosheid en daarmee tot minder zelfbeschadiging en suïcide in deze kwetsbare groep."