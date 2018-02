Terugkijken: metro over de snelweg

De oudste metro van Rotterdam reed dinsdag even weer door de stad. Op 9 februari 1968 maakt de Rotterdamse metro de eerste meters. Het historische voertuig kan niet meer zelf rijden: het werd op een oplegger vervoerd.

De metro wordt in etappes vervoerd van het Rotterdams Trammuseum in Hillegersberg naar station Blaak. Dinsdag mocht het voertuig de ruimte aan de Kootsekade verlaten voor de eerste afstand.

Speciaal voor het 50-jarig jubileum heeft de RET samen met stichting RoMeO het metrostel omgebouwd naar de originele inrichting. Joachim Kost werkt hier met trots aan. "De hele binnenkant is opgeknapt. De vloeren, de wanden. Alles is eruit gehaald en er weer ingestopt."

Vanaf vrijdag tot en met dinsdag is het bijzondere voertuig te zien in de tentoonstelling over 50 jaar metro. Het prinselijke paar Beatrix en Claus openden bijna vijftig jaar geleden de metrolijn. Ze reden van Rotterdam Centraal naar het splinternieuwe metrostation Zuidplein.