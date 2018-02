Wateroverlast in de Laurenskerk

De Rotterdamse binnenstad wordt steeds groener en dat is slecht nieuws voor de Laurenskerk. Sinds twee jaar staat er een flinke laag water in de kruipruimte van de Laurenskerk.

Frank Migchielsen, directeur van Stichting Grote of Sint-Laurenskerk, is bezorgd. De wateroverlast zorgt volgens hem voor gevaarlijke situaties.

Kortsluiting

Dat er nu zoveel water in de kruipruimte staat, geeft twee problemen volgens Migchielsen: "Eén is dat de elektriciteitsleidingen onder de vloer liggen. Die worden extreem vochtig omdat ook de vloerverwarming daar ligt."

"Dat gaat vroeg of laat voor kortsluiting zorgen. We moeten nu zoveel als we kunnen wegpompen, maar het is een beetje pompen tegen de bierkaai. Als je een dag niet pompt, is het water zo weer terug."

Het tweede probleem is dat de vloerverwarming veel minder warmte afgeeft. "Die gaat eerst dat water staan verwarmen. Dan blijft er minder warmte voor de kerk en de bezoekers over", legt Migchielsen uit.

Gezakt

"Vroeger was dat niet, alleen bij extreme regenval stond er wel eens een hoekje onder water." Volgens de bezorgde directeur is er een aantal oorzaken van het water in de kerk. Zo kan de stand van het grondwater zijn veranderd door wat er in de binnenstad is gebouwd de laatste jaren.

"De kerk zakt, dat weten we ook zeker. Ik schat zelf in de afgelopen twintig jaar wel een centimeter of anderhalf", voegt Migchielsen toe.

Veel groen

Een andere oorzaak zou de aanleg van groen zijn in de binnenstad, zoals het nieuwe park rond het standbeeld van Erasmus naast de kerk. Dat is onder andere bedoeld om regenwater op te vangen en zo het riool te ontzien.

Migchielsen wil absoluut niemand de schuld geven van het waterprobleem. Hij is samen met de gemeente aan het uitzoeken waar het water vandaan komt: "Misschien zit ergens een lekkage, dat zou ook nog kunnen."

Tot oorzaak en oplossing zijn gevonden, kijkt directeur van Stichting Laurenskerk uit naar de zomer: "Het is duimen voor goed en vooral warm weer, dan gaat het water verdampen."