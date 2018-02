Supersnelle trein naar Londen komt later

De Eurostar treindienst gaat op z'n vroegst in 2020 rijden. Met deze nieuwe treinverbinding moet het mogelijk worden om binnen drie uur en een kwartier van Rotterdam naar Londen te reizen. Eurostar hoopte vanaf dit voorjaar te rijden, maar dat is niet mogelijk, zegt staatssecretaris Sientje van Veldhoven.

"Omdat de Eurostar treindienst tussen Amsterdam en Londen een verbinding door de Kanaaltunnel betreft die het Schengengebied verlaat, zijn beveiliging- en grenscontroles van de reizigers nodig", schrijft Van Veldhoven aan de Tweede Kamer.

Doordat de veiligheidsmaatregelen nog voorbereid moeten worden, loopt de Eurostarverbinding waarschijnlijk vertraging op. De NS blijft doorgaan met de voorbereidingsmaatregelen voor de komst van de snelle trein.

Eurostar en NS hopen nog steeds dar de trein gaat rijden vanaf dit voorjaar. De trein heeft al vertraging, want in de originele plannen had de trein al in 2016 moeten rijden.