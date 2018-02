Bruins en Fortes terug; Caenepeel 'in de luwte'

Excelsior mist woensdag op bezoek bij PSV verdediger Jordy de Wijs. Aanvoerder Ryan Koolwijk heeft dinsdag weer met de groep kunnen meetrainen. Luigi Bruins en Jeffry Fortes keren bij de Kralingers terug van een schorsing.

Mitchell van der Gaag, coach van de Kralingers, weet niet of de huurling tot het einde van het seizoen is uitgeschakeld. "Als De Wijs fit is en was, dan was hij basisspeler geweest tegen PSV. Het is een aderlating voor het elftal", zegt Van der Gaag. "Maar de grootste teleurstelling is voor hem zelf."

'Caenepeel in de luwte'

Verder doet Jinty Caenepeel niet mee bij Excelsior. Hij kwam in opspraak vanwege het nieuws dat hij onder invloed van drugs achter het stuur werd gepakt. "De situatie is duidelijk: Jinty voelt zich fysiek en met name mentaal nog niet in staat om erbij te zijn", aldus Van der Gaag. De Belg zit ook niet bij de selectie voor het duel tegen PSV.

Van der Gaag werd 'onaangenaam verrast' met het nieuws over Caenepeel. Hij heeft met de aanvaller over deze zaak gesproken: "Dit zijn andere gesprekken dan normaal. Daar moet een speler ook mee omgaan. We moeten niet vergeten dat hij 21 jaar is."