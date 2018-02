OBikes nog minstens een half jaar in Rotterdam

oBikes in Rotterdam

De herkenbaar gekleurde deelfietsen blijven voorlopig in Rotterdam. Tot 1 augustus 2018 heeft de gemeente een proefperiode ingesteld waarin de aanbieders van deelfietsen kunnen laten zien dat ze een positieve bijdrage leveren aan de stad.

Op dit moment zijn er meerdere aanbieders actief: GoBike, oBike, Donkey Republic, Mobike en oFo. Na 1 augustus beslist de gemeente welke aanbieders mogen blijven. "We hebben een rode knop, als de aanbieders niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, kunnen we in augustus de samenwerking opzeggen", zegt wethouder Pex Langenberg van Mobiliteit.

Overlast

Langenberg heeft een aantal maatregelen genomen. Zo worden fout geparkeerde fietsen verwijderd en overweegt de gemeente de APV aan te passen om het aantal aanbieders in te perken. Op dit moment vindt Langenberg dat de overlast nog niet uit de hand loopt.

De deelfietsen zorgen voor overlast, omdat ze overal in de stad rondslingeren. Die overlast is verminderd, maar vooral in Kralingen, Centrum, Feijenoord, IJsselmonde en Delfshaven wordt er geklaagd, zegt de gemeente.

Positief

Langenberg benadrukt dat de fietsen een positieve rol kunnen spelen. "In Rotterdam-Zuid zit de helft van de bevolking vrijwel nooit op de fiets, deze fietsen zijn overal en kunnen dus helpen om meer mensen op de fiets te krijgen en minder mensen in de auto."

In Amsterdam en Utrecht werd besloten om de fietsen uit de openbare ruimte te verwijderen en een vergunningstelsel in te stellen. "Wij maken bewust een andere keuze, omdat we denken dat de fietsen iets toevoegen aan de stad."