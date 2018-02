Wethouder dreigt met rode kaart voor deelfietsen

oBikes in Rotterdam

De gemeente Rotterdam geeft aanbieders van deelfietsen in de stad een laatste waarschuwing. Voor 1 augustus moeten de bedrijven hun zaken op orde hebben, anders krijgen ze een rode kaart. Dit betekent dat de aanbieders zouden moeten stoppen in Rotterdam.

Dat staat in het nieuwe beleid van de gemeente Rotterdam over deelfietsen. Volgens de gemeente houden bedrijven als oBike en Mobike zich niet aan afspraken over locaties, zwerffietsen en foutgeparkeerde fietsen.

Geen verbod

Wethouder Mobiliteit Pex Langenberg wil de fietsen niet verbieden: "Wij zien heel duidelijk de toegevoegde waarde van de deelfietsen voor Rotterdam."

Rotterdammers zonder eigen fiets kunnen zo toch op pad. Ook toeristen kunnen de deelfietsen gebruiken. Daarnaast is het gebruik van de fiets van belang voor de luchtkwaliteit in de stad.

Universele app

Rotterdam werkt samen met Utrecht, Den Haag en Amsterdam aan een app voor deelfietsen. Daarmee zou je binnen één app een fiets huren van alle aanbieders. De gemeente denk erover deelname aan die app verplicht te stellen voor aanbieders op drukke plekken zoals de binnenstad.

Kapotte of verkeerde gestalde fietsen moeten door de aanbieder worden weggehaald. Gebeurt dat niet op tijd, dan verwijdert de gemeente de tweewielers. Alleen tegen forse betaling kunnen bedrijven hun fiets terugkrijgen.