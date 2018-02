Deze week misschien schaatsen op natuurijs in Puttershoek

De schaatskoorts bereikt ook onze regio, maar schaatsen op natuurijs of ondergelopen banen kan hier nog niet. In Puttershoek worden alle voorbereidingen getroffen om donderdag - en heel misschien woensdag - de ijsvloer op te kunnen.

“Met een koude heldere nacht voor de boeg hopen we op een ijsgroei van 1-2 centimeter”, zegt ijsmeester Arie van der Graaf. De ijsclub Hoeksche Waard heeft flink geïnvesteerd in de aanleg van een nieuwe baan en met een minimale ijsdikte van 2,5 centimeter kan er al geschaatst worden.

“We zijn heel erg blij hoe mooi en zonder ribbels de baan er nu bij ligt maar er moet nog wel een centimeter ijs bij”, zegt de ijsmeester. In Puttershoek hebben ze goede hoop dat dat wel gaat lukken.

Niet op 1 cm ijs

Schaatsen in de Alblasserwaard is niet aan de orde. De dertien ijsclubs daar hebben minimaal 5 centimeter nodig voor natuurijs op de schaatsbanen. “Nergens in de Alblasserwaard kan je schaatsen op 1 centimeter ijs”, zegt de voorzitter van de Stichting Schaats Molentochten, Hillebrand Beärda aan de telefoon.

“Voor 1 centimeter ijs heb je een vorst van vijf graden nodig en dat betekent dus zes nachten vorst voordat we hier het ijs op kunnen”, legt hij uit.

De Alblasserwaard geeft de hoop niet op dat er dit seizoen nog geschaatst kan worden op natuurijs. “We zijn broodetende profeten en ik hoop u over anderhalve week weer te spreken en dat we dan echt ijs hebben. Er wordt nu wel dooi voorspeld maar het kan zomaar anders worden en doorschieten naar beneden.”

Gevaarlijke bomen

Traditiegetrouw is de ijsclub in Heerjansdam er snel bij met schaatsen op natuurijs maar dit jaar hebben ze pech. Op hun website staat dat er een vervelend probleem speelt buiten de macht van de ijsvereniging om: “Het Waalpad is aangegeven als gevaarlijk gebied omdat er populieren langs de baan door de storm van januari zijn omgewaaid. U zult begrijpen dat dit het prepareren van een goede ijsbaan niet echt ten goede komt.”