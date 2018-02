Hellevoetsluis krijgt 200 duizend euro terug van bijstandsfraudeurs

Twee inwoners van Hellevoetsluis moeten 216 duizend euro terugbetalen aan de gemeente Hellevoetsluis. Het koppel was gaan samenwonen en had dit niet doorgegeven. Ze ontvingen daardoor onterecht verschillende soorten uitkeringen, zo oordeelde de rechter.

De sociale recherche heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de zaak. Bij de gemeente waren meldingen binnengekomen over het samenwonen en over de andere informatie die het koppel achterhield.

Motorjacht en vliegvakanties

De man had jarenlang in de bijstand gezeten en was toen een bedrijf gestart. De gemeente steunde hem daar financieel bij. De vrouw kreeg een bijstandsuitkering naast haar persoonsgebonden budget.

Toch had het koppel een motorjacht en vlogen zij twee keer per jaar naar hun vakantiebestemmingen. Ze hielden ook drie bankrekeningen achter voor de sociale dienst. Zo konden zij jarenlang inkomsten en uitgaven verbergen die zij hadden moeten aangeven.